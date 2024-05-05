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На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка: когда ждать последствий на Земле

На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка: когда ждать последствий на Земле

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за последние сутки на звезде произошло более 20 вспышек, из них почти каждой второй присвоили уровень M — четвертый уровень по 5-балльной шкале событий на Солнце.

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