Ислам Махачев: «Если не считать чемпионат мира, я бы отдал «Золотой мяч» Кварацхелии»

Ислам Махачев считает, что полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия должен выиграть «Золотой мяч». «Если не считать чемпионат мира, я бы отдал «Золотой мяч» Кварацхелии», – сказал Махачев.
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