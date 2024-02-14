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Штраф и изгнание за прикосновения: новый закон будет защищать женщин России

Штраф и изгнание за прикосновения: новый закон будет защищать женщин России

В случае принятия этого законопроекта, статья о мелком хулиганстве будет дополнена новым пунктом, который предусматривает наказание за «Оскорбительное приставание к гражданам, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства».

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Комментарии
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Михаил Васильев
А граждан России в этом случае тоже изгонят будут? Дешёвый трёп! Надо  пускать в Россию мигрантов только по срочной визе и без сородичей!
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20 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Будет небольшой штраф, а о выдворение вообще замолкли, все как всегда, лобби рулят!
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13 час.

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