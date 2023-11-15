РИА Новости: Экс-глава правительства Самарской области Кудряшов задержан

Силовики задержали бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности (врио) министра строительства региона Михаила Асеева.
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