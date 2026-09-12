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Что связывает Украину с терактом в США и почему в Киеве начались метания крыс – Евстафьев

Что связывает Украину с терактом в США и почему в Киеве начались метания крыс – Евстафьев

Из этого выпуска еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" узнаете, какая связь между терактом 11 сентября 2001 года в США и Украиной, какие сигналы Зеленский и люди из его окружения пытаются передать Трампу, почему не срабатывает очередная ставка главы киевского режима, что спровоцировало метания крыс на Украине и к чему эти метания могут привести уже в ближайшее время.

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