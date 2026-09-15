📷❗️Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Baykar Akinci достиг важной вехи, выполнив первый пуск аэробаллистической ракеты класса «воздух-земля» UAV-300 (İHA-300).
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