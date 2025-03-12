В Астрахани восстанавливают старинную лепнину единственного в стране кинотеатра с зимним садом

В масштабной реконструкции участвуют не только строители, но и реставраторы. Одну из знаковых достопримечательностей Астрахани продолжают возвращать к жизни после серьезного пожара, который выжег большую часть здания.
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