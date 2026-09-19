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Орловские новости

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Губернатор Орловской области проголосовал во дворце пионеров

Губернатор Орловской области проголосовал во дворце пионеров

Как стало известно «Орловским новостям», во дворце пионеров только что проголосовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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