Молдавия планирует закупать у Украины электроэнергию для ночных часов

Молдавская Energocom будет покупать у украинского «Энергоатома» электроэнергию для ночных часов. «Помимо контрактов, анонсированных 31 декабря, мы будем закупать электроэнергию на Украине у «Энергоатома» — для ночных часов, когда у наших коллег есть излишки энергии и они могут её экспортировать», — цитирует компанию РИА Новости.
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