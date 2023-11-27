Запад недоволен турецкой помощью России в обходе санкций. Комментарий Георгия Бовта

Однако у Турции и России столь масштабные связи, что их трудно будет целиком принести в жертву в угоду Западу, отмечает политологБританская газета Financial Times выступила со статьей на тему обхода антироссийских санкций через Турцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии