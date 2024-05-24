В Туле дан старт ежегодной выставке «Тульское качество–2024»

21 мая 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в торжественной церемонии открытия ежегодной 26-ой выставки «Тульское качество–2024», которая в этом году отмечает пять лет с момента выхода в онлайн.