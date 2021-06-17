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Александр Роджерс: Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

Александр Роджерс: Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

  Недавно вышло большое интервью первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Рэмовича Белоусова.

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Wlad Wlad
Если Роджерс ИДИОТ, то это НАВСЕГДА. *** Государственный капитализм УЖЕ БЫЛ - в СССР.
РУСЛАН Казаков
Но не было столько алигархов
Wlad Wlad
А вы их считали в СССР?
Владимир Сиденко
При становлении советской власти был сильный и надежный рычаг - всё, что идет во вред государству и народу определялось уголовным кодексом как саботаж и вредительство. И никого не уговаривали, что-то перечислить туда, что-то сюда. Не сделал как требует правительство - под белы рученьки потаниных, дерипасков, абрамовичей и на колыму. И в кратчайшие сроки страна подняла и индустрию и сельское хозяйство.
Wlad Wlad
Как поднялась так и РАЗВАЛИЛАСЬ - все хорошо в меру.
Владимир Сиденко
Развалилась не экономика - развалилась страна, благодаря Горбачёву, Ельцину, Козыреву, Шеварнадзе, Яковлеву..., а это уже политичекая составляющая. А на экономике СССР до сих пор по инерции живем.
Wlad Wlad
Угу, прям один придурок развалил то, что не удалось Мировому Сионизму - какие вы все НАИВНЫЕ.
Виктор Александрович Дробышев
Абсолютно разумная и верная статья: включите конкуренцию! то же можно сотворить на рынке съемного жилья: сдавайте муниципальное жилье в аренду - разумные цены, договорные отношения, регистрация по месту жительства, ответственное использование. Так же можно было бы возродить потребсоюзы - и селянам выгодно, и конкурент для перекупщиков.
Wlad Wlad
Если уж говорить об уничтожении экономики СССР, то главный фактор ее уничтожения - это "женское образование" и "женская работа" ДВЕ ТРУБЫ из бюджета в канализацию.
Николай Суслин
Непора ли нам вернуться опять к социалистической системе, и начать брать пример с саседа Китая?
Россиянин
В Китае сейчас смешанная система, с понятными и четкими правилами. Чего увы, у нас пока нет. А что бы было, надо избавиться от либерды в правительстве. Лиха беда в начале. Похоже в правительстве начали понимать, что дальше так продолжаться не может. И я думаю, что выводы сделают правильные. Тому свидетельство выступление Мишустина, когда он говорил про жадность предпринимателей и что у государства найдутся инструменты против этого. В скором времени мы про эти инструменты узнаем. Я например остановил строительство своего дома. Подожду, посмотрю что и куда пойдут цены. Так же остановили строительство очень многие мои знакомые. Скупали в бешеном темпе строматериалы по старым ценам. Теперь в строймаркетах ТИШИНА. Торговля резко затормозила. Дальше начнутся увольнения персонала. Уже увольняют.
Ирина Чещина
куда им (ценам) идти,как не вверх... пиломатериал подорожал больше чем на 30%, да и продукты тоже. Не помню,чтобы цены вообще падали
Ирина Чещина
я,конечно, не спец, но на мой взгляд лучше было бы оставить малый и средний бизнес в частных руках, а крупный, особенно связанный с ресурсами и добычей ископаемых, должен быть у государства
Адольф Пешков
Очень хорошо, что уже и до журналиста дошло понимание бесполезности существующего в России бандитского капитализма. Мне уже надоело писать в комментариях, что в России никакой конкуренции не будет по определению. Кроме того и развития никакого не может быть. Дело в том, что социализм СССР создал колоссальные богатства. Эти богатства розданы частникам. Зачем Потанину конкурировать с Лисиным? Зачем Сечину конкурировать с Аликперовым ? У них всё есть и всего достаточно. Они - торгаши, они даже на текущий ремонт не тратятся. И другие производства им не нужны. Тупик ? Уже 30 лет стоим в нём. Со всех сторон орут: "коней на переправе не меняют. Нужен МИНСТРОЙ с разветвлённой по всей стране системой строительства по проектам и сметам. Нужен Госвнешторг, выполняющий заказы по импорту. Аналогично по остальным видам промышленности. А частник пусть встраивается со своими преимуществами. И ВВП будет приближаться к реальной экономике.

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