«Москвич 3» переоборудовали для перевозки ценных грузов

Автозавод «Москвич» переоборудовал кроссоверы «Москвич 3» для ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»), которое занимается доставкой специальной корреспонденции и опасных грузов, денежной наличности и ценных грузов.
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