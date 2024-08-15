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«Москвич 3» переоборудовали для перевозки ценных грузов

«Москвич 3» переоборудовали для перевозки ценных грузов

Автозавод «Москвич» переоборудовал кроссоверы «Москвич 3» для ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»), которое занимается доставкой специальной корреспонденции и опасных грузов, денежной наличности и ценных грузов.

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