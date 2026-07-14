В Киеве рокировка за рокировкой. Как всегда все вертится вокруг коррупции

Предстоящие кадровые перестановки в правительстве Украины готовились в течение нескольких месяцев, однако толчком к тому, чтобы их ускорить, послужило коррупционное расследование с участием посла Киева в США Ольги Стефанишиной, пишет Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии