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Закон, порядок, государство

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В Киеве рокировка за рокировкой. Как всегда все вертится вокруг коррупции

В Киеве рокировка за рокировкой. Как всегда все вертится вокруг коррупции

Предстоящие кадровые перестановки в правительстве Украины готовились в течение нескольких месяцев, однако толчком к тому, чтобы их ускорить, послужило коррупционное расследование с участием посла Киева в США Ольги Стефанишиной, пишет Politico.

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