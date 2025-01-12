´Белая Русь´: в столицу всей семьей

Праздники - время исполнения желаний, подарков и добрых традиций: в преддверии Нового года и Рождества ПО РОО ´Белая Русь´ ОАО ´Белшина´ организовала для детей шинников (членов общественного объединения) насыщенную культурно-познавательную поездку в Минск.
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