´Белая Русь´: в столицу всей семьей

Праздники - время исполнения желаний, подарков и добрых традиций: в преддверии Нового года и Рождества ПО РОО ´Белая Русь´ ОАО ´Белшина´ организовала для детей шинников (членов общественного объединения) насыщенную культурно-познавательную поездку в Минск.