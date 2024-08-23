Дуа Липа отметила день рождения в ярком бикини

Британская певица и модель Дуа Липа поделилась снимками в откровенном образе в честь 29-летия. Фотографии она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).