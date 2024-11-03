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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча». В клубе не верят, что Винисиус когда-нибудь возьмет приз (Marca)

По данным Marca, мадридский клуб полностью порвал с организаторами награды, особенно с France Football.

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