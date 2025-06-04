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Россиян предупредили об опасных последствиях публикации кадров атак украинских дронов

В России давно пора ввести запрет на публикацию в сети кадров атак украинских дронов и их последствий, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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