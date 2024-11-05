Украинцы массово пытаются вывезти детей за рубеж — УНИАН

Директор одной из коммерческих школ Украины Владимир Страшко сообщил, что огромное количество родителей планируют вывозить своих детей из страны.
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