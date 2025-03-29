Airbus заменит Россию в создании посадочной платформы для марсохода ExoMars

Европейское космическое агентство (ESA) поручило компании Airbus Defence and Space разработку посадочной платформы для марсохода ExoMars, заменив компонент, который изначально должен был предоставить Роскосмос.
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