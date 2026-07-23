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Мэр Нижневартовска ищет 50 млн на расселение по КРТ после того, как жители не захотели переезжать в отдаленный микрорайон

Мэр Нижневартовска ищет 50 млн на расселение по КРТ после того, как жители не захотели переезжать в отдаленный микрорайон

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко обратился к заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азату Ислаеву с просьбой о дополнительном финансировании для расселения домов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

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