Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 962 подписчика

217 тыс. кв. м жилья построят на Северном Кавказе через проекты ДОМ.РФ

217 тыс. кв. м жилья построят на Северном Кавказе через проекты ДОМ.РФ

В регионах Северного Кавказа будет построено 217 тыс. кв. м жилья по инициативам ДОМ.РФ. Проекты охватят участки в Дагестане и Ставропольском крае, включая Ленинкент, Кисловодск и Владикавказ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх