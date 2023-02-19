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Клубы Евролиги могут стать частью нового турнира, который НБА собирается проводить посреди сезона

Комиссионер НБА Адам Сильвер предположил, что Евролига и другие неамериканские команды в обозримом будущем могут стать частью официального сезона сильнейшей лиги мира.

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