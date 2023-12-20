В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке новогодней ёлки

Ветви должны быть гибкими, а иголки - насыщенного изумрудного цвета. Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве, а вот покупать ёлку «с рук» у так называемых «чёрных лесорубов» незаконно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии