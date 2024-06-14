Первый в мире кроссовер с реальным запасом хода 2000 км? Живые фото и характеристики нового BYD Song L DM-i

На этой неделе BYD опубликовала первый тизер будущего нового кроссовера Song L DM-i, а сейчас машина засветилась в базе китайского Минпрома: раскрыты технические подробности и опубликованы качественные живые фото.
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