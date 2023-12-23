Самые страшные санкции ещё впереди: США запретят компаниям других стран торговать с Россией — нас ждёт полный разрыв отношений с Западом

PP

Piotr Priladyshev

Допрыгаются дебилоиды что Россия запретит пользоваться кислородом планеты Земля всем тварям которые вместе с Америкой уничтожали Народы НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: Кореи, Вьетнама .....Ирака, Афганистана, Ливии, Югославии, Сирии....и ещё более полсотни государств и разнести их в Пух и Прах а сил у России на это хватит! Засунули бы языки себе в задницы и молчали а то ещё и народы всех их бывших Колоний потребуют возврата всего Награбленного и компенсации за убитых почти 100 миллионов невинных жертв