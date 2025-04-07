«Трампа поставили перед фактом»: Вашингтон получил три плохие новости. Последним ударом стали тайные переговоры Путина

Дональд Трамп теряет терпение и начинает вести себя все более агрессивно. История с перемирием, которая должна была надеть на него лавры миротворца, уперлась в тупик: Зеленский неуправляем, Путин отказывается сдавать позиции.
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