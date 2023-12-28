В СК рассказали тулякам, как узнать о местонахождении родственников, участвующих в СВО

Россияне обращаются в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации с просьбами о помощи в определении местонахождения своих родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, включая мобилизованных граждан.
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