Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров принял участие в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который прошёл 15 октября 2026 года в Баку (Азербайджан), председательствовавшем в организации.
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