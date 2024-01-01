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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 40 военнослужащих за сутки

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 40 военнослужащих за сутки

На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" российских войск при содействии штурмовой и армейской авиации, а также артиллеристов нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

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