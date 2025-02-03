Наконец-то вмешалась полиция: в Приморье тигр держит в страхе целое село

В Приморском крае изучается очередное жуткое происшествие с тигром. В этот раз в потенциальной опасности оказались жители села Красный Яр Пожарского района, обратившиеся в полицию с жалобой на систематическое появление хищника, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.