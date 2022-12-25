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«Барса» хотела подписать Мукоко зимой, но получила запрет от Ла Лиги из-за несоблюдения ФФП. Форвард может перейти бесплатно летом

«Барселона» хотела подписать Юссуфу Мукоко зимой, но не сможет этого сделать. По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб хотел подписать нападающего дортмундской «Боруссии» этой зимой и консультировался с Ла Лигой по этому вопросу.

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