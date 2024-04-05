США не передали России все данные о подготовке теракта, чтобы не выдать свои источники

Чиновники США не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
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