«Это прямая война, надо морально готовиться»: Сотни ракет полетят с F-16, источник раскрыл 8 направлений первого удара: Карта боевых действий на Украине, к утру 13.09.24 г.

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  • Nata
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  • Evgeni Velesik
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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Какие сотни ракет полетят? Это штучный товар! Сколько самолётов F16 у #404??? Сколько в ВС РФ эшелонов ПВО?
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15 час.
N
Nata
О, да ! А если ракет им не хватит, то они  Россию бураками закидают....
Ответить
15 час.

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