Рано радовались: Пришли тревожные вести из Горнальского монастыря. Группы ВСУ сбежали

"СВ": Несколько групп ВСУ бежали из Горнальского монастыря, взорвав ряд строенийНакануне вечером поступила неподтверждённая информация об освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале.
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