Спрос бизнеса на страховки от терактов вырос после трагедии в «Крокусе»

Руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании «Альфа Страхование» Ирина Волжанина рассказала, что трагедия в «Крокус Сити Холле» привела к росту спроса бизнеса на страхование от терактов.
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