Одну из улиц Алматы перекроют почти на месяц

В мегаполисе в связи с прокладкой труб будет перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения будет перекрыта одна полоса движения улицы Бекмаханова.