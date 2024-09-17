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Одну из улиц Алматы перекроют почти на месяц

Одну из улиц Алматы перекроют почти на месяц

В мегаполисе в связи с прокладкой труб будет перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения будет перекрыта одна полоса движения улицы Бекмаханова.

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