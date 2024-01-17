В Смоленской области разыскивают родственников иностранца

Мужчина 52 лет, не имея крыши над головой, скитается по смоленскому райцентру Для найденного в Рославле Смоленской области гражданина Белоруссии по имени Сергей местные неравнодушных жители инициировали в Сети поиск родных и близких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии