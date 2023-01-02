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Дэнни Мерфи: «Пеле сделал для футбола больше других. Из-за него Месси, Мбаппе, Неймар, Модрич и Азар выбрали 10-й номер на ЧМ-2022»

Дэнни Мерфи поделился мнением о влиянии Пеле на футбол. Бывший нападающий сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

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