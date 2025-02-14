Духовному управлению мусульман РФ указали на недопустимую картину в кабинете: новый скандал с ДУМ

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. На стене в кабинете зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова висит полотно, изображающее пиршество ордынских войск на телах поверженных русских князей.
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