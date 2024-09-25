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Студентка получила штраф за плевок в особый плакат. Блогер не стал молчать: "Вы серьёзно?!"

Студентка получила штраф за плевок в особый плакат. Блогер не стал молчать: "Вы серьёзно?!"

Стало известно, что студентку ВШЭ, которая плюнула в баре в плакат о службе по контракту в ВС, оштрафовали.

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