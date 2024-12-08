Игры "башен Кремля": Кто хочет быстро завершить СВО, где уели Запад и почему силовики балансируют?

Разбираемся в играх "башен Кремля" и даём ответы на интереснейшие вопросы. Кто хочет быстро завершить СВО, где уели Запад и почему силовики балансируют? Термин "башни Кремля" политтехнологи используют, чтобы показать неоднородность властной элиты в России.
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