Игры "башен Кремля": Кто хочет быстро завершить СВО, где уели Запад и почему силовики балансируют?

Разбираемся в играх "башен Кремля" и даём ответы на интереснейшие вопросы. Кто хочет быстро завершить СВО, где уели Запад и почему силовики балансируют? Термин "башни Кремля" политтехнологи используют, чтобы показать неоднородность властной элиты в России.