Минобороны России сообщило, что в Черном море уничтожены два украинских катера

Силы Черноморского флота проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятийРоссийские военные обнаружили в Черном море два катера, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), и нанесли им огневое поражение.
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