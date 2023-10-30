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Минобороны России сообщило, что в Черном море уничтожены два украинских катера

Минобороны России сообщило, что в Черном море уничтожены два украинских катера

Силы Черноморского флота проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятийРоссийские военные обнаружили в Черном море два катера, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), и нанесли им огневое поражение.

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