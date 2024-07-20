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Калужские новости

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Калужский депутат Гордумы ответил на критику в соцсетях

Калужский депутат Гордумы ответил на критику в соцсетях

Единорос и депутат городской думы Калуги Яков Казацкий ответил калужанке на критику в соцстеях. Женщина оставила комментарий под записью депутата в группе «Правый берег Калуга» Вконтакте о проблемах с горячей водой после ремонта теплосетей.

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