Депутат Белик расценил слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что провокационные высказывания Владимира Зеленского в отношении парада Победы демонстрируют отказ Украины от перемирия на 9 мая.
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