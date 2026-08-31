Прибытие Путина в Бишкек в преддверии саммита ШОС. Видеотрансляция завершена

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.Запланировано участие российского лидера в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества, также у президента согласованы девять двусторонних встреч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым