В Республике Бурятия юнармейцы посетили музей Боевой Славы танкового соединения ВВО

В Республике Бурятия юнармейцы посетили музей Боевой Славы танкового соединения ВВО

Помимо этого, ребята посетили столовую соединения, казармы и ознакомились с бытовыми условиями, элементами распорядка дня и повседневной деятельности военнослужащих.

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