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Царьград

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ВТБ ожидает до трёх IPO в России до конца 2026 года

ВТБ ожидает до трёх IPO в России до конца 2026 года

Заместитель президента ВТБ Виталий Сергейчук на Восточном экономическом форуме заявил, что в России до конца 2026 года могут состояться до трёх IPO при подходящей рыночной конъюнктуре и снижении стоимости капитала.

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