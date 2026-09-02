ВТБ ожидает до трёх IPO в России до конца 2026 года

Заместитель президента ВТБ Виталий Сергейчук на Восточном экономическом форуме заявил, что в России до конца 2026 года могут состояться до трёх IPO при подходящей рыночной конъюнктуре и снижении стоимости капитала.
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