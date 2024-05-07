В России резко вырастет количество «штрафных» камер

В России вырастет количество «штрафных» камер. Как выяснили «Известия», они будут фиксирвоать самые разные нарушения — неправильную парковку, несанкционированные свалки и торговлю, препятствия работе коммунальных служб и многое другое.
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