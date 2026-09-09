Радионова назвала Трусову претенденткой на золото чемпионатов мира и Европы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова считает, что российская фигуристка Александра Трусова после возвращения уже способна бороться за главные международные титулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым